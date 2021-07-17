الأسد: 60 مليار دولار أموال سورية مجمدة في لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

كشف الرئيس السوري بشار الأسد، النقاب عن قيمة الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، مشيرا إلى أنها تقدر ما بين 40 مليار دولار و 60 مليارا.

وقال الأسد، خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام أعضاء مجلس الشعب اليوم السبت، إن العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة.

وكشف الأسد إن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليارا من الأموال السورية مجمدة في لبنان. وأضاف «كلا الرقمين كاف لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا».

ويعاني لبنان انهيارا اقتصاديا عميقا يهدد استقراره. ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من سحب أموالهم وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ بداية الأزمة في البلاد أواخر عام 2019.

وتتحايل شركات واجهة سورية كثيرة منذ فترة طويلة على العقوبات الغربية باستخدام النظام المصرفي اللبناني لدفع ثمن البضائع التي كان يتم استيرادها بعد ذلك إلى سورية عن طريق البر.

وأوضح الأسد أن سورية ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.

وقال الأسد «الحصار لم يتمكن من منعنا من تأمين المواد الأساسية لكنه خلق اختناقا».

وأردف قائلا «سنستمر بالعمل عليه من دون أن نعلن عن ما هي الأساليب التي استخدمناها سابقا ولا ما سنستخدم لاحقا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news