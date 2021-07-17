السعودية: تجهيز 71 مخيمًا و6 أبراج لاستقبال الحجاج

المصدر: الرياض - د ب أ

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت إنَّ شركات حجاج الداخل أنهت تجهيز 71 مخيمًا، وستة أبراج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، أنه «سيتم تسكين 5000 حاج في الأبراج، و 55000 حاج في المخيمات، في يوم التروية وأيام التشريق».

وأكدت الوزارة وجود ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر «منى» يوم التروية وأيام التشريق، وفق الإجراءات المتبعة لتحقيق سلامة الحجاج.

بدوره، قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام أسامة بن منصور الحجيلي إنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال تفويج الحجاج لطواف القدوم بالمسجد الحرام ليوم السابع من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف.

وأوضح الحجيلي أنه تم حشد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم السابع من ذي الحجة لاستقبال الحجاج لأداء طواف القدوم من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف القدوم، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

وكانت طلائع الحجاج أدت صباح اليوم طواف القدوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك وسط إجراءات احترازية سعودية مكثفة بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا.

ووصلت فجر اليوم طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادًا لأداء مناسك حج هذا العام.

واستقبلت أربعة مراكز الليلة الماضية ضيوف الرحمن في «النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج.

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