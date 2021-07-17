رئيس دولة إفريقية يهدد بإغلاق الحدود لوقف تفشي فيروس كورونا

المصدر: دكار - أ ف ب

هدد رئيس السنغال ماكي سال بإغلاق الحدود وفرض قيود على التنقل داخل البلاد في وقت تسجل أعداد الإصابات بكوفيد-19 ارتفاعا في أنحاء الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

في كلمة بثها التلفزيون حض سال المواطنين على الحد من تجمعاتهم وتنقلاتهم، وعلى وضع الكمامات والتقيد بتدابير التباعد الاجتماعي للحد من تفشي الفيروس.

لكنه أضاف أنه سيتخذ «الإجراءات الضرورية كافة» إذا استمرت الإصابات في الارتفاع، ومن ضمن ذلك إغلاق الحدود وفرض قيود على التنقل داخل البلاد.

يأتي إعلان الرئيس في وقت سجلت السنغال حصيلة يومية قياسية من الإصابات بالفيروس هذا الأسبوع، قبيل عطلة عيد الأضحى الذي تتجمع خلاله العائلات وكثيرا ما تقطع مسافات بعيدة لتلتقي الواحدة الأخرى.

والسبت قالت وزارة الصحة في الدولة التي تعد 16 مليون نسمة إنها سجلت 1366 إصابة جديدة، مع معدل اختبارات إيجابية بلغ 36 %.

والرقم أكبر بنحو مرتين عن الحصيلة اليومية القياسية المسجلة الأربعاء والتي بلغت 733 إصابة.

وحذر سال من مخاطر المتحورة دلتا بشكل خاص.

وقال «علينا أن ندرك أن المتحورة دلتا هذه لها سرعة عدوى غير مسبوقة».

وتجنب الرئيس سال حتى الآن فرض تدابير صارمة للحد من الفيروس معولا بدلا من ذلك على المسؤولية الفردية.

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