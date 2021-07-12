قتيل وعشرة مفقودين في انهيار فندق بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه جراء انهيار فندق في شرق البلاد.

وذكرت التقارير اليوم الإثنين نقلا عن السلطات المحلية في جيانجسو أن هناك عشرة أشخاص في عداد المفقودين وجرى إنقاذ سبعة آخرين بينهم ثلاثة مصابين في حالة حرجة.

وانهار المبنى الواقع في مدينة سوتشو بغرب شنغهاي في حوالي الساعة 0330 مساء (0730 بتوقيت غرينتش).

ولايزال السبب وراء انهيار المبنى غير معلوم، ويجري التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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