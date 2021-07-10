رئيس تركمانستان يعين نجله الوحيد نائبا لرئيس الوزراء

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

عين رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف نجله سردار بيردي محمدوف نائبا لرئيس الوزراء.

كما تم منح نجل الرئيس عضوية مجلس الأمن القومي التركمانستاني، وتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة العليا، أهم جهاز حكومي للرقابة على الشؤون المالية والاقتصادية.

وأعفي بيردي محمدوف الأب نجله من منصب وزير الصناعة والإنشاء الذي شغله منذ فبراير 2020.

وفي وقت سابق كان سردار بيردي محمدوف البالغ 39 عاما حاكما لأحد أقاليم تركمانستان، ونائبا لوزير الخارجية ورئيسا للجنة الشؤون القانونية في البرلمان.

وتشير التقارير الإعلامية الغربية إلى أن قربان قولي بيردي محمدوف (63 عاما) الذي يحكم تركمانستان منذ 2006، يهيئ نجله الوحيد لرئاسة البلاد خلفا له.

ويعتمد اقتصاد تركمانستان بالأساس على صادرات احتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي.

وفي حديثه خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عبر بيردي محمدوف عن استيائه من انخفاض عائدات العملة الصعبة نتيجة تراجع أسعار الطاقة.

ووجه نجله إلى ضرورة تكثيف الجهود لتأمين قروض دولية للمشروعات الاستثمارية، والعمل بشكل أكثر فاعلية لخصخصة بعض أصول الدولة، وتعزيز الصادرات، وتشجيع الإنتاج المحلي بهدف خفض الواردات.

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