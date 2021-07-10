تعديل وزاري في إسبانيا يطيح بوزيرة الخارجية ويبقي على وزيرة الاقتصاد

المصدر: مدريد - رويترز

عين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث وزيرا جديدا للخارجية لكنه أبقى على وزيرة الاقتصاد في تعديل وزاري اليوم السبت.

تولى خوسيه مانويل ألباريس منصب وزير الخارجية خلفا لأرانشا غونزاليس لايا، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب. وستصبح إيزابيل رودريجيث المتحدثة الجديدة باسم الحكومة ووزيرة الأراضي.

واحتفظت ناديا كالفينو بالحقيبة الاقتصادية وتولت بالإضافة إلى ذلك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

كما احتفظ الأعضاء الخمسة في حزب يونيداس بوديموس (معا نستطيع)، شريك الأقلية في الحكومة الائتلافية، بمناصبهم.

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