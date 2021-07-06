أميركا: ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس اليوم الثلاثاء أن ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيزيد التوتر على الأرجح، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.

وقال برايس أيضا إن وقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي الإثيوبي لا بد وأن تتبعه تغيرات ملموسة على الأرض لإنهاء الصراع ووقف الفظائع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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