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    قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة: 604792-33886985

    الهند: 402728-30585229

    البرازيل: 524417-18769808

    فرنسا: 111161-5786203

    روسيا: 297451-5610941

    تركيا: 49924-5444786

    المملكة المتحدة: 128222-4903434

    الأرجنتين: 95904-4535473

    كولومبيا: 108896-4350495

    إيطاليا: 127649-4263317

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

    25 - العراق: 17316-1371475

    ‭36‬ ‬‬‬‬- الأردن: 9781-753192

    41 - الإمارات: 1834-639476

    ‭42‬ - لبنان: 7861-545570

    43‭ ‬- المغرب: 9319-534550

    44 - السعودية: 7876-492785

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