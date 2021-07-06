قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 604792-33886985
الهند: 402728-30585229
البرازيل: 524417-18769808
فرنسا: 111161-5786203
روسيا: 297451-5610941
تركيا: 49924-5444786
المملكة المتحدة: 128222-4903434
الأرجنتين: 95904-4535473
كولومبيا: 108896-4350495
إيطاليا: 127649-4263317
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 17316-1371475
36 - الأردن: 9781-753192
41 - الإمارات: 1834-639476
42 - لبنان: 7861-545570
43 - المغرب: 9319-534550
44 - السعودية: 7876-492785
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