قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 604792-33886985

الهند: 402728-30585229

البرازيل: 524417-18769808

فرنسا: 111161-5786203

روسيا: 297451-5610941

تركيا: 49924-5444786

المملكة المتحدة: 128222-4903434

الأرجنتين: 95904-4535473

كولومبيا: 108896-4350495

إيطاليا: 127649-4263317

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 17316-1371475

‭36‬ ‬‬‬‬- الأردن: 9781-753192

41 - الإمارات: 1834-639476

‭42‬ - لبنان: 7861-545570

43‭ ‬- المغرب: 9319-534550

44 - السعودية: 7876-492785

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