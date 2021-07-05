بيان من الديوان الأميري بشأن الفحوصات الطبية لأمير الكويت

المصدر: الكويت – كونا

قال بيان للديوان الأميري في دولة الكويت، إن نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تلقى اتصالاً هاتفياً من أخيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث حمل خلاله تحياته لإخوانه الشيوخ وأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ولأبنائه وبناته المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وطمأنهم على سير الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح وعلى مواصلة سموه استكمال هذه الفحوصات.

وأعرب نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لأخيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على هذه المبادرة الكريمة التي أثلجت صدور المواطنين والمقيمين في الكويت، سائلاً الله أن يديم على أخيه أمير الكويت موفور الصحة ودوام العافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

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