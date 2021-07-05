كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 183.8 مليون ..وعدد اللقاحات المعطاة 3.2 مليار جرعة

المصدر: نيويورك - وام

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليون مليون حتى صباح اليوم، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و785 ألف حالة ..كما أظهرت أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و977 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و197 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك واليابان.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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