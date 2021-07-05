إثيوبيا: أنجزنا 80% من بناء سد النهضة والملء الثاني في موعده

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، تم الانتهاء من أكثر من 80% من بناء السد، مؤكد على أنه سيتم ملء خزان السد مرحلته الثانية كما هو مخطط خلال موسم الأمطار الحالي، وإن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير يسير على ما يرام وفقًا للخطة.

وخلال زيارتهم للمشروع شهد مسؤولو الوزارة وشركة الكهرباء الاثيوبية، يوم السبت، التقدم في عملية بناء السد.

وخلال هذه المناسبة، قال سيليشي إن بناء السد يسير كما هو مخطط له، كما شكر آلاف العمال ومستشاري البناء وكل من شارك في بناء السد.

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