بلدية دبي تطّلع على تقنيات البناء الحديثة في سنغافورة

اطلع وفد بلدية دبي برئاسة مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، خلال زيارة رسمية قام بها إلى سنغافورة، على أبرز الممارسات العالمية في البناء والتشييد، وتجارب هيئة البناء والتشييد التابعة لحكومة سنغافورة، والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

كما اطلع الوفد، الذي ضم قيادات تنفيذية وإدارية في البلدية، على أحدث ممارسات توظيف التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، ومعايير تطوير وإدارة البنية التحتية للمدن الذكية، وابتكار الحلول والسياسات الحضرية المستدامة التي تركز على تعزيز جودة حياة الإنسان والمجتمعات.

ووقّعت بلدية دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع «BCAI»، التابعة لهيئة البناء والتشييد، لبناء القدرات وتبادل المعرفة في مجال المباني الخضراء وأساليب البناء الحديثة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع البناء والتشييد.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم برامج تدريبية وزيارات ميدانية متخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات السنغافورية ومشاريع التطوير الاستراتيجية في إمارة دبي، والارتقاء بمسارات تبادل أفضل الممارسات والسياسات في قطاع البناء وتقييم المشاريع والمباني في دبي.