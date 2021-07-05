جنوب أفريقيا تسجل رقما قياسيا للإصابات الجديدة بكورونا

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية بجنوب أفريقيا تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجلت الدولة، الأكثر تضررا في القارة الأفريقية من حيث أعداد الإصابات، 26485 إصابة جديدة يوم السبت.

وتم تسجيل معظم الإصابات في المناطق الحضرية حول جوهانسبرج وبريتوريا في مقاطعة جوتنج، والتي سجلت وحدها 16091 إصابة جديدة في ذلك اليوم.

وتشهد جنوب أفريقيا تفشيا واسعا لمتحور "دلتا" شديد العدوى. وشددت بشكل كبير قيود مكافحة انتشار الفيروس، في ظل ما تعانيه البنية التحتية الصحية من إنهاك.

وتشمل القيود الحالية حظرا على الكحول والتجمعات في الأماكن المفتوحة، فضلا عن حظر تجوال ليلي من الساعة التاسعة مساء.

وشهدت جنوب أفريقيا حتى الآن تسجيل 1.2 مليون حالة إصابة بكورونا، و62 ألف حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس.

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