إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.84 مليون والوفيات 4 ملايين
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و134287.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 604744-33882712
الهند: 402005-30545433
البرازيل: 523587-18742025
فرنسا: 111161-5786203
روسيا: 297451-5610941
تركيا: 49924-5444786
المملكة المتحدة: 128222-4903434
الأرجنتين: 95597-4526473
إيطاليا: 127649-4263317
كولومبيا: 108314-4324230
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 17316-1371475
35 - الأردن: 9781-753192
41 - الإمارات: 1834-639476
42 - لبنان: 7861-545570
43 - المغرب: 9319-534550
44 - السعودية: 7876-492785
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