إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.84 مليون والوفيات 4 ملايين

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.84 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و134287.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 604744-33882712

الهند: 402005-30545433

البرازيل: 523587-18742025

فرنسا: 111161-5786203

روسيا: 297451-5610941

تركيا: 49924-5444786

المملكة المتحدة: 128222-4903434

الأرجنتين: 95597-4526473

إيطاليا: 127649-4263317

كولومبيا: 108314-4324230

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 17316-1371475

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9781-753192

41 - الإمارات: 1834-639476

‭42‬ - لبنان: 7861-545570

43‭ ‬- المغرب: 9319-534550

44 - السعودية: 7876-492785

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