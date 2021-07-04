قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.46 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و126910.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 604668-33877537
الهند: 401050-30502362
البرازيل: 521952-18687469
فرنسا: 111135-5780648
روسيا: 296788-5585799
تركيا: 49874-5440368
المملكة المتحدة: 128207-4879616
الأرجنتين: 95382-4512439
إيطاليا: 127637-4262511
كولومبيا: 107723-4297302
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 17281-1365211
35 - الأردن: 9769-752617
41 - الإمارات: 1831-637877
42 - لبنان: 7855-545363
43 - المغرب: 9315-533945
44 - السعودية: 7863-491612
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