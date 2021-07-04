قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.46 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و126910.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 604668-33877537

الهند: 401050-30502362

البرازيل: 521952-18687469

فرنسا: 111135-5780648

روسيا: 296788-5585799

تركيا: 49874-5440368

المملكة المتحدة: 128207-4879616

الأرجنتين: 95382-4512439

إيطاليا: 127637-4262511

كولومبيا: 107723-4297302

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 17281-1365211

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9769-752617

41 - الإمارات: 1831-637877

‭42‬ - لبنان: 7855-545363

43‭ ‬- المغرب: 9315-533945

44 - السعودية: 7863-491612

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