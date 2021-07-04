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    قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

    المصدر:
    • رويترز
    التاريخ:

    أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.46 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و126910.

    وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

    وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

    الولايات المتحدة: 604668-33877537

    الهند: 401050-30502362

    البرازيل: 521952-18687469

    فرنسا: 111135-5780648

    روسيا: 296788-5585799

    تركيا: 49874-5440368

    المملكة المتحدة: 128207-4879616

    الأرجنتين: 95382-4512439

    إيطاليا: 127637-4262511

    كولومبيا: 107723-4297302

    وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

    25 - العراق: 17281-1365211

    35 ‬‬‬‬- الأردن: 9769-752617

    41 - الإمارات: 1831-637877

    ‭42‬ - لبنان: 7855-545363

    43‭ ‬- المغرب: 9315-533945

    44 - السعودية: 7863-491612

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