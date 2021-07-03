السعودية تسجل 1148 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و15 وفاة

المصدر: الرياض-وام

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزراة في احصائية جديدة حول مستجدات "كورونا" في المملكة بثتها وكالة الأنباء السعودية / واس / إن 1222 حالة تعافت فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12199 حالة منها 1364 حالة حرجة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 491612 حالة، وحالات التعافي 471550 حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 7863 حالة.

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