مدمن حشيش وكبتاجون وترامادول.. "داعشي" يعترف بقتل رجل أمن سعودي بـ 30 طلقة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت تحقيقات النيابة العامة السعودية جانبا من اعترافات، هايل العطوي، قاتل رجل الأمن السعودي، عبدالله ناصر الرشيدي، استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش".

وكشف موقع عكاظ السعودي أن العطوي أقر بأنه ترصد الرشيدي وأطلق عليه 30 طلقة من سلاحه الرشاش.

وبحسب التحقيقات، اعترف بانتمائه لداعش ضمن خلية ضمت 7 أشخاص (6 سعوديين ويمني) قضت المحكمة بسجنهم لمدد متفاوتة بعد إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم عليه والاشتراك في محاولة تضليل السلطات.

وأوضحت التحقيقات أن العطوي أقر أيضا بتعاطي ثلاثة أنواع من المخدرات، حشيش وكبتاجون وترامادول، ومبايعة زعيم داعش وتنفيذ الجريمة استجابة لتوجيهات التنظيم.

وبحسب التحقيقات، فقد عمل العطوي في السابق في السلك العسكري قبل فصله من عمله.

واستهدف العطوي برشاش رجل الأمن الرشيدي أثناء قيادة الأخير سيارته الخاصة بزيه الرسمي.

ووفق عكاظ، لم يبد العطوي ندماً على فعلته خلال محاكمته وأقر بقتل رجل الأمن الذي اتهمه بـ"الكفر".

وكانت النيابة العامة السعودية وجهت 25 تهمة للخلية، منها 7 تهم للعطوي، ومن بينها الهروب من دوريات الأمن، عدم الاستجابة عند استيقافه واشتراكه بعدد من القنوات بتطبيق "التليغرام" التابعة لـ"داعش"، واحتفاظه في جهازه الجوال بمقاطع فيديو لعمليات قتل يقوم بها عناصر التنظيم وعمليات اقتحام واستيلاء على الأسلحة يقوم بها أتباع التنظيم ومقاطع صوتية لقادة التنظيم.

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