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    رجل يطعن حارسي أمن في ألمانيا

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    طعن رجل "41 عاما" اثنين من موظفي الأمن بسكين خلال فعالية عرض عام في مدينة ماجدبورج الألمانية، وأصابهما بجروح خطيرة.

    وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إن الحارسين "كليهما 43 عاما" كانا يريدان في بادئ الأمر مرافقة الجاني المشتبه به إلى خارج الموقع بسبب سلوكه. ثم قام الرجل فجأة بسحب سكين وطعنهما ثم هرب.

    ولم يبتعد الجاني عن مكان الواقعة مساء أمس الثلاثاء، حيث عثر عليه رجال الشرطة واعتقلوه في محيط مسرح الجريمة.

    ومن المتوقع أن يمثل الرجل أمام قاضي التحقيقات في وقت لاحق اليوم.

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