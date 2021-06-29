موديرنا: لقاحنا يقي من سلالة دلتا

المصدر: نيويورك - د ب أ

قالت شركة موديرنا الأميركية لتصنيع الأدوية، اليوم الثلاثاء، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يقي أيضا من السلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند.

وأعلنت الشركة من مقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية أن الاختبارات المعملية أظهرت أيضًا أن اللقاح يقي ضد العديد من السلالات الأخرى، مضيفة أنه لم يكن هناك سوى انخفاض طفيف في الفعالية.

واستندت الاختبارات إلى عينات دم لثمانية مشاركين، أخذت بعد أسبوع من جرعة التطعيم الثانية. لم يتم مراجعة النتائج من قبل علماء آخرين.

يشار إلى أنه منذ حوالي أسبوعين، تم بالفعل نشر دراسة تذكر أن اللقاح الذي تنتجه شركة بيونتك الألمانية بالشراكة مع فايزر الأميركية يقي أيضا من السلالة دلتا.

وأدت الدراسات السابقة وجمع البيانات إلى نتائج مماثلة. ويعمل كلا المصنعين حاليًا أيضًا على جرعات معززة يمكن تكييفها بشكل أكثر تحديدًا مع السلالات.

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