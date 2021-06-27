قمة بغداد تجدد دعم العراق والأردن لمصر والسودان في قضية سد النهضة

المصدر: بغداد - د ب أ

جدد العراق والأردن اليوم الأحد دعم مواقف مصر و السودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، وضرورة الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك الاستمرار في ملء سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل السد وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.

جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في دورتها الثالثة التي شهدتها بغداد بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووفقا للبيان،أكد القادة الثلاثة على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه المشروعة للحصول على دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها تلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجتمعون الى ضرورة اعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الإستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع، وخاصة الاقتصادية والحيوية، والتنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.

واتفق القادة على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الثلاث وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن،وأكدوا على إتاحة بناء منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر.

بحسب البيان، فإن قادة الأردن ومصر أشادا بالجهود الدبلوماسية المتوازنة التي بذلتها الحكومة العراقية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتعهد قادة الأردن ومصر بدعم الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل

وثمن قادة العراق والأردن في البيان الدور المصري في إنهاء جولة التصعيد الأخيرة في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأعربوا عن تقديرهم لمبادرة إعادة إعمار غزة باعتبارها مبادرة مصرية.

كما أعرب قادة العراق ومصر عن تقديرهم لجهود الأردن الحثيثة والمتواصلة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، كما دعوا إلى حل سياسي للازمة السورية وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة المؤقتة وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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