هجوم بـ 3 طائرات مسيرة في كردستان العراق

المصدر: أربيل ■ أ.ف.ب

استهدف هجوم بثلاث طائرات مسيرة مفخخة قرية واقعة على أطراف أربيل في إقليم كردستان في شمال العراق، في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية، في هجوم جاء عشية استعراض عسكري للحشد الشعبي، وهو تحالف من فصائل موالية لإيران ومنضوية في القوات الرسمية.

وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن طائرتين اصطدمتا مساء أول من أمس بمنزل أحد سكان القرية ما تسبب بأضرار فيه، فيما لم تنفجر المسيَّرة الثالثة.

ونددت القنصلية الأميركية في أربيل في تغريدة بهذا الهجوم، معتبرةً أنه يشكّل «خرقاً واضحاً لسيادة العراق». وجاء صدور التأكيد بشأن الهجوم من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم متأخراً جداً. بالمجمل استهدف 44 هجوماً المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، منها خمس هجمات بطائرات مسيرة. وتنسب واشنطن بعض تلك الهجمات لفصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران توعدت بتصعيد الهجمات لإرغام القوات الأميركية على الانسحاب من العراق.

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