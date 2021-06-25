3 قتلى في الاعتداء بسكين جنوب ألمانيا.. والمنفذ صومالي

المصدر: برلين - أ ف ب

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة بجروح بالغة في اعتداء بمدينة فيتسبورغ جنوب ألمانيا الجمعة وفق ما أفادت السلطات المحليّة التي أوضحت أن الهجوم نفذه صومالي خضع مؤخرا لعلاج نفسي.

وأوضح وزير الداخلية في ولاية بافاريا يواكيم هيرمان للصحافيين أن المعتدي أودع مؤخرا مستشفى أمراض نفسية بسبب سلوكه الغريب.

وأضاف أن «تحقيق الشرطة سيحدد ما إذا كنا بإزاء عمل مرتبط بالإرهاب أو بالوضع النفسي» للمهاجم.

وتابع أن الرجل الذي وصل إلى ألمانيا كمهاجر العام 2015 تصرف «بوحشية بالغة» مرتكبا هذه الجريمة في وسط المدينة داخل متاجر ووكالة مصرفية.

وأشاد الوزير برد فعل المارة الذين طاردوا المهاجم مزودين مقاعد استعانوا بها من أرصفة المقاهي أو عصيا «للتصدي له»، بحسب ما اطهرت أشرطة مصورة التقطها هواة.

وذكرت صحيفتا بيلد وماين بوست أنه تمت السيطرة على المعتدي بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

واظهره أحد الفيديوهات على الأرض مقيدا من جانب الشرطة ويحوط به حشد غاضب.

كما نشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني صورة قالت إنها للمعتدي المفترض، يظهر فيها شخص أسمر البشرة حافي القدمين يحمل سكينا في يده.

وكتبت الشرطة على تويتر أن لا مؤشر إلى احتمال وجود مهاجم آخر.

وانتشر عدد كبير من عناصر الشرطة في وسط المدينة التي يقطنها نحو 130 ألف شخص وتقع على مسافة 120 كلم شرق فرانكفورت.

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