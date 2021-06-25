مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري

المصدر: متابعات - سمير سعيد

اختتمت بالخرطوم، أمس الخميس، المباحثات العسكرية المصرية السودانية بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المُشترك حيث وقع عن الجانب السوداني رئيس هيئة الأركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين، فيما وقع عن الجانب المصري رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي.

وأشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين، وقدم شكره للقوات المسلحة المصرية على دعمها وتعاونها الكبير، فيما أكد نظيره المصري على عمق العلاقات، وأن الزيارة تأتي في إطار المُتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه.

الجدير بالذكر ان رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية توقف في الخرطوم في طريق عودته من الكنغو، حيث استأنف رحلته عقب التوقيع مباشرة.

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