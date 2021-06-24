جيهان السادات تمر بأزمة صحية شديدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرضت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، إلى أزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبيرة لتدخل في رحلة علاج.

وكشفت عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، عن أن الأطباء المعالجين للسيدة جيهان السادات منعوا عنها الزيارة بسبب حالتها الحرجة، داعين المواطنين الدعاء لها بسرعة الشفاء.

وكشف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، مشيرا إلى أن السيدة جيهان السادات تمكث الآن بغرفة الرعاية المركزة بأحد المراكز الطبية الكبرى بعدما مرت بأزمة صحية شديدة، والزيارة ممنوعة عنها بأمر الأطباء المعالجين".

وأوضح الدكتور عفت السادات في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أن السيدة جيهان السادات كانت في رحلة علاج بأميركا وعادت منذ فترة، إلا أنها منذ أيام بسيطة عانت من أزمة صحية طارئة الأمر الذى بسببه انتقلت إلى أحد المراكز الطبية الكبرى للعلاج فيه".

ودعا السادات جموع الشعب المصرى الدعاء للسيدة جيهان السادات، قائلا: "هذه السيدة لقبت بأم الأبطال نظرا لدورها العظيم في حرب أكتوبر المجيدة ودعم المحارب المصري، فضلا عن دورها في دعم المرأة المصرية".

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