إيران: المفاوضات النووية بحاجة لقرار سياسي أكثر منه إلى تفاوض

المصدر: طهران - د ب أ

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الثلاثاء إنه تم التوصل إلى اتفاقات بالخطوط العريضة حول نقاط الخلاف في محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

ونقل موقع قناة «العالم» الإيرانية عنه القول في مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم:«لقد تم التوافق بين الطرفين بشأن الخلافات المهمة، وتم إعداد الوثائق اللازمة، ودونت نصوص واضحة من قبل جميع لجان التفاوض، وما تبقى بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من حاجته إلى التفاوض، وإذا ما تم ذلك يكون من غير المستبعد أن ندخل المرحلة النهائية لاتفاق».

وجدد التأكيد على أن قرار إيران بشأن التوصل إلى اتفاق لا علاقة له بالسياسة الداخلية ونتائج الانتخابات.

وحول ما إذا كانت حكومة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني ستنهي محادثات فيينا في فترتها المتبقية أم ستوكلها إلى الحكومة القادمة، قال ربيعي إن «هذا الأمر يرتبط بمتغيرات أخرى، من بينها قبول أميركا بوجهات النظر الإيرانية».

وأضاف:«لقد أكدنا مرارا أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لا ترتبط بالسياسة الداخلية للبلاد ونتائج الانتخابات، بل تجري في إطار السياسات العامة للبلاد طبقا لتوجيهات قائد الثورة والجهات العليا».

من جانب آخر، انتقد ربيعي تصريحات وزارة الخارجية الأميركية بشأن الانتخابات الإيرانية.

واعتبر أن الولايات المتحدة «ليست في وضع يؤهلها لإبداء الرأي في نتائج الانتخابات في إيران أو أي بلد آخر»، مضيفا أن «جميع الشعوب اليوم تعلم أن الديمقراطية الأميركية التي يروجون لها مليئة بالخلل ومشحونة بالتعصب».

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