الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد19"

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة: 601714-33706715

الهند: 388135-29935221

البرازيل: 501825-17927928

فرنسا: 110738-5757311

تركيا: 49185-5366299

روسيا: 288887-5316826

المملكة المتحدة: 127976-4630040

الأرجنتين: 89043-4268789

إيطاليا: 127253-4252095

كولومبيا: 99934-3945166

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16885-1287465

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9662-746480

41 - الإمارات: 1757-612029

‭42‬ - لبنان: 7822-543505

43- المغرب: 9238-526651

44 - السعودية: 7677-474191

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