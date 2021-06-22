الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد19"
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.72 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و28030.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 601714-33706715
الهند: 388135-29935221
البرازيل: 501825-17927928
فرنسا: 110738-5757311
تركيا: 49185-5366299
روسيا: 288887-5316826
المملكة المتحدة: 127976-4630040
الأرجنتين: 89043-4268789
إيطاليا: 127253-4252095
كولومبيا: 99934-3945166
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16885-1287465
35 - الأردن: 9662-746480
41 - الإمارات: 1757-612029
42 - لبنان: 7822-543505
43- المغرب: 9238-526651
44 - السعودية: 7677-474191
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