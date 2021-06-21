في سابقة تاريخية من نوعها.. برلمان السويد يحجب الثقة عن رئيس الوزراء

المصدر: ستوكهولم - أ ف ب

حجب البرلمان السويدي الثقة، الاثنين، عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي، ما يمنحه أسبوعاً إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبحسب نتيجة التصويت، أيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.

وكان، لوفين، قد أطلق محاولة أخيرة لتسوية أزمة الحكومة بالإعلان عن أنه سيتم إعادة التفاوض بشأن اقتراح لتخفيف القواعد بشأن الإيجارات، الذي جعل حلفاءه السابقين في اليسار يتحولون ضده.

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