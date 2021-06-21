إصابات كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 601645 33702760

الهند: 386713-29881965

البرازيل: 500800-17883750

فرنسا: 110724-5755496

تركيا: 49122-5361208

روسيا: 288437-5299215

المملكة المتحدة: 127970-4620968

إيطاليا: 127253-4252095

الأرجنتين: 88247-4242763

كولومبيا: 99335-3917348

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16860-1283305

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9656-745978

41 - الإمارات: 1752-610179

‭42‬ - لبنان: 7819-543371

43‭‬- المغرب: 9237-526363

44 - السعودية: 7663-473112

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