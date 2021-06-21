إصابات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 601645 33702760
الهند: 386713-29881965
البرازيل: 500800-17883750
فرنسا: 110724-5755496
تركيا: 49122-5361208
روسيا: 288437-5299215
المملكة المتحدة: 127970-4620968
إيطاليا: 127253-4252095
الأرجنتين: 88247-4242763
كولومبيا: 99335-3917348
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16860-1283305
35 - الأردن: 9656-745978
41 - الإمارات: 1752-610179
42 - لبنان: 7819-543371
43- المغرب: 9237-526363
44 - السعودية: 7663-473112
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