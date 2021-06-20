قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات كورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.08 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:
الولايات المتحدة: 601496-33694665
الهند: 385137-29823546
البرازيل: 500800-17801462
فرنسا: 110702-5752130
تركيا: 49071-5359728
روسيا: 288437-5299215
المملكة المتحدة: 127956-4610893
إيطاليا: 127225-4250902
الأرجنتين: 88247-4242763
كولومبيا: 98746-3888614
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16834-1279697
35 - الأردن: 9647-745667
41 - الإمارات: 1747-608070
42 - لبنان: 7815-543267
43- المغرب: 9233-525924
44 - السعودية: 7650-471959
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news