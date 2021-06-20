قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات كورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.08 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و13458.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة: 601496-33694665

الهند: 385137-29823546

البرازيل: 500800-17801462

فرنسا: 110702-5752130

تركيا: 49071-5359728

روسيا: 288437-5299215

المملكة المتحدة: 127956-4610893

إيطاليا: 127225-4250902

الأرجنتين: 88247-4242763

كولومبيا: 98746-3888614

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16834-1279697

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9647-745667

41 - الإمارات: 1747-608070

‭42‬ - لبنان: 7815-543267

43- المغرب: 9233-525924

44 - السعودية: 7650-471959

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