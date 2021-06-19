الكويت تسجل 1658 اصابة جديدة بـ"كورونا" و تسع حالات وفاة

المصدر: الكويت - وام

أعلنت دولة الكويت مساء أمس، تسجيل 1658 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 335874 حالة إلى جانب تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1851.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم أيضا تسجيل 1386 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 317031 حالة .. وأوضحت أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 202 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 16992 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news