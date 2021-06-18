بروتوكول أوروبي جديد للمسافرين المطعمين

المصدر: بروكسل ــوام

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بروتوكولا جديدا لسلامة صحة الطيران يوفر مبادئ توجيهية محدثة للسفر الجوي. ومن التغييرات الملحوظة المبادئ التوجيهية المحدثة للركاب المطعمين أو المتعافين..

ويوضح البروتوكول المحدث أن الركاب الذين تم تطعيمهم أو تعافيهم بالكامل ليسوا بحاجة إلى اختبار أو حجر صحي، بخلاف أولئك القادمين من مناطق عالية المخاطر أو مناطق متغيرات كوفيد.

وقالت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي لوقاية من الأمراض، إن بدء تنفيذ برامج التطعيم يسمح بتخفيف بعض التدابير للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل" ولكن إذا تم تخفيف التدابير في وقت مبكر جدا أيضا بالنسبة للأشخاص غير المطعمين، فقد نشهد ارتفاعا سريعا في الحالات مرة أخرى".

وأضافت أنه من أجل السيطرة الفعالة على انتقال الفيروس من المجتمع المحلي، نحتاج إلى مواصلة نشر التطعيم وتوخي الحذر إلى أن تتلقى نسبة كافية من السكان لقاحهم.

وفى الخطوط العامة الجديدة ، يضع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ووكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران إطارا لضمان " ان التحقق من إثبات التطعيم او التعافي يجب ألا يتسبب في اختناقات وطوابير فى عمليات المطار" . ويوصي البروتوكول بفحص معلومات التطعيم مرة واحدة في كل رحلة، ويفضل أن يتم ذلك قبل الوصول إلى مطار المغادرة..

والتوصيات الواردة في البروتوكول الجديد غير ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنها ليست ملزمة بتبنيها. تخضع المبادئ التوجيهية للتغيير في أي وقت مع تحسن الفهم للفيروس وبروتوكولات السلامة.

ويوضح بروتوكول سلامة صحة الطيران المحدث، إن الأدلة الحالية بشأن حماية المناعة الطبيعية السابقة من المتغيرات الجديدة للفيروس ومدة المناعة بعد التطعيم محدودة نسبيا، وبالتالي قد تتغير هذه النصيحة عندما تتوفر أدلة أخرى"..

وفي حين أن هناك تفاؤلا واضحا بشأن فعالية التطعيم، تؤكد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض أن بروتوكولات السلامة غير الصيدلانية يجب أن تظل سارية، مثل"ارتداء أقنعة الوجه الطبية، وتدابير النظافة الصحية، والابتعاد البدني". ويوصى بهذه التدابير على جميع الرحلات داخل وخارج الاتحاد الأوروبي..

كما ينصح البروتوكول شركات الطيران والمطارات بتطعيم موظفيها من خلال "اطلاع العاملين بها على مزايا التطعيم وتشجيعهم قدر الإمكان على التطعيم ضد كوفيد 19" . ومع ذلك، تؤكد المبادئ التوجيهية أن التطعيم ليس فعالا بنسبة 100 بالمئة وأن معظم أنحاء العالم لا يتم تطعيمه، لذلك يجب مراعاة تدابير السلامة التقليدية مثل الابتعاد والنظافة الصحية.

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