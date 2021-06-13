بالفيديو.. فوضى وشتائم وطرد أعضاء خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية بالكنيست

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت جلسة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء اليوم الأحد، حالة من الفوضى وتبادل الشتائم، خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن جلسة الكنيست اليوم كانت عاصفة، وشهدت حالة من الفوضى العارمة، نتيجة لمقاطعة بعض أعضاء الكنيست لخطاب نفتالي بينيت، واتهامه بـ"الكذب والاحتيال والوقاحة"، أثناء ألقاء خطاب التنصيب.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن خطاب بينيت شهد حالة من الفوضى وقوطعت كلمته، أكثر من مرة، ربما زادت عن 10 مرات، وهي المقاطعة والشتائم التي طالت بينيت من أعضاء كنيست يعودن إلى أحزاب معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

מהומה בנאום | חברי הליכוד מפריעים לנאומו של בנט, ילדיו מוחאים לו כפיים - וסימנו לו "לב" מהציע pic.twitter.com/rlYzTSRLSU — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

من جانبها، أفادت "هيئة البث الإسرائيلية كان" بأن بينيت، رئيس الوزراء المكلف قد اضطر لإيقاف خطابه في الكنيست لأكثر من 10 مرات في أعقاب موجة متتالية من الصراخ والشتائم من أحزاب مقربة من نتنياهو، ما دفع بالأمر إلى إخراج 10 أعضاء كنيست من القاعة البرلمان الإسرائيلي، نتيجة رفضهم التوقف عن الصراخ والشتائم.

בנט: לאזרחי ישראל אני אומר - זה רגע פוליטי רגיש ואני קורא לשני הצדדים לגלות איפוק. נדמה שעבר המון זמן מאז שאזרחי ישראל זכו לממשלה שבאה לעבוד, ואת זה בדיוק אנחנו נעשה. באנו לעבוד pic.twitter.com/q9Bu0PP8Kf — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

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