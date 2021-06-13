قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 175.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و947954.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة: 599523-33610638
الهند: 367081-29359155
البرازيل: 484235-17296118
فرنسا: 110344-5737810
تركيا: 48668-5325435
روسيا: 285599-5193964
المملكة المتحدة: 127896-4558494
إيطاليا: 126976-4243482
الأرجنتين: 84630-4093090
إسبانيا: 80501-3733600
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16690-1250691
35 - الأردن: 9582-742831
41 - الإمارات: 1724-596017
42 - لبنان: 7790-542375
43- المغرب: 9202-523165
44 - السعودية: 7553-464780
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