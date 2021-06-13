أكثر من 5 ملايين إصابة بـ«كورونا» في إفريقيا

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

أصيب أكثر من خمسة ملايين شخص بفيروس كورونا في إفريقيا، منذ ظهر الوباء في الصين أواخر عام 2019، وفق بيانات جمعتها «فرانس برس» من مصادر رسمية أمس.



وتم تسجيل 5.008.656 إصابة بفيروس كورونا في 54 بلداً ومنطقة في القارة، بينها نحو 109.800 حالة، خلال الأيام السبعة الأخيرة، بمعدّل يومي بلغ 15680 إصابة. وتوفي أكثر من 134 ألف شخص، بمعدل يومي يبلغ نحو 320 شخصاً، ما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق. ويرجّح أن العدد الرسمي للإصابات لا يمثّل إلا جزءاً من الأعداد الفعلية، نظراً للتفاوت في السياسات الصحية، وفي إمكان إجراء الفحوص بين دولة وأخرى.



وباتت إفريقيا اليوم المنطقة الوحيدة في العالم، حيث يزداد تفشي كورونا مع زيادة أسبوعية بالإصابات بنسبة 30%، فيما تواجه القارة خطر التعرّض لموجة وبائية ثالثة.



وسُجّلت نحو سبع من كل 10 إصابات جديدة في إفريقيا، في خمس دول، هي مصر وجنوب إفريقيا وتونس وأوغندا وزامبيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news