ملكة بريطانيا تشهد مراسم سنوية بمناسبة عيد ميلادها للمرة الأولى دون فيليب

المصدر: لندن - رويترز

شهدت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا مراسم عسكرية محدودة في قلعة وندسور بمناسبة عيد ميلادها الرسمي اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي تحضر فيها هذا التقليد السنوي منذ وفاة زوجها الأمير فيليب قبل شهرين.

وكانت الملكة البالغة من العمر 95 عاما بصحبة ابن عمها الأمير إدوارد دوق كنت خلال مشاركتها في مراسم (تروبينج ذا كلر) التي تقام منذ أكثر من 260 عاما وراعت هذا العام قواعد التباعد الاجتماعي.

وتوفي فيليب في أبريل نيسان بعد أن دام زواجه من إليزابيث لأكثر من 70 عاما.

وأقيمت المراسم بعد يوم من حفل استقبال أقامته الملكة لزعماء مجموعة السبع في كورنوول بجنوب غرب إنجلترا حيث تنعقد قمتهم التي تستمر ثلاثة أيام.

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