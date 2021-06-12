"انتخاب الامارات بمجلس الأمن " يتصدر "تويتر".. ومغردون يهنئون الدولة على انجازها "التاريخي"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم #انتخاب_الإمارات_في_مجلس_الأمن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب انتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023، وهو ما يتوّج عملاً دبلوماسياً دؤوباً جرى تحت شعار "أقوى باتحادنا".

وهنأ المغردون، مواطنون ومقيمون، ومن دول عربية مختلفة، دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الانجاز، كما عبروا عن فخرهم بكونه انجاز تاريخي لكل العرب.

هنأ مغردون الإمارات دولة وشعبا على هذا الانجاز الكبير، واصفين إياه بـ "الانجاز التاريخي"، الذي يعكس دبلوماسية الدولة النشطة ومكانتها على الصعيد الدولي، فقال أحدهم: "في إنجاز تاريخي يعكس دبلوماسيتها النشطة ومكانتها على الصعيد الدولي والتزامها بتحقيق السلام وتعزيز الشمولية.. دولة #الإمارات تفوز بمقعد غير دائم في #مجلس_الأمن للفترة 2022-2023.. مبارك للإمارات حكومة وشعبا".

وقال آخر: "مبروك للإمارات الحبيبة قيادة وشعبا.. سعي الإمارات الدائم لترسيخ السلام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية يجعلنا نظفر بعضوية #مجلس_الأمن للفترة من 2022 إلى 2023.. انجاز كبير وتاريخي".

كما هنا مغردون من خارج الدولة، حكومة الإمارات وشعبها، على هذا الانجاز الجديد، فقال أحدهم: "من السعودية.. كفو الإمارات وأبناء زايد.. وطناً وقيادةً وشعباً خالص التهاني والتبريكات لفوزكم بعضوية مجلس الأمن.. عز الله فوزكم فوزنا وعزكم عزنا".

من جانبهم رفع مغردون شعار "أقوى باتحادنا"، مشيرين إلى أن الإمارات سعت من خلال عملها الدؤوب والتغلب على جميع التحديات للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، فقال أحدهم: "بشعار"نحن أقوى باتحادنا".. دولة #الإمارات سعت للحصول على مقعد منتخب بـ #مجلس_الأمن، والعمل على تضافر الجهود العالمية للتغلب على التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم حاليًا #انتخاب_الامارات_في_مجلس_الامن.. تستاهل قليل في حقها".

وقال آخر: " نحن أقوى باتحادنا.. نعم انها الامارات ارض الانجازات وصناعة التاريخ فمكانها بين الدول العظمى دائما".

وأكد مغردون على أن انتخاب دولة الإمارات في مجلس الأمن هو انعكاس لثقة العالم بسياسة الدولة واستراتيجيتها الثابتة، فقال أحد المغردين: "#انتخاب_الامارات_في_مجلس_الامن هو دليل دامغ على ثقة العالم في سياسة الإمارات الحبيبة واستراتيجيتها الثابتة التي تركز على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام المواثيق والقوانين الدولية".

وعبر مغردون عن فخرهم بدولة الإمارات، وبكل انجاز جديد تصنعه، ولا سيما أنه يتجاوز كونه انجازا محليا فقط ليكون بذلك انجازا لكل العرب، فقال أحدهم: "فخورونا بدولة الإمارات وحكومتها وشعباها.. فوز الإمارات في مجلس الأمن هو إنجاز ليس للإماراتيين فقط بل لكل عربي يفرح بالإنجازات العربية ويحق لنا أن نفخر في الدبلوماسية الإماراتية المشرفة".

وفي سياق متصل، شكر مغردون سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على الجهود التي يبذلها، واصفين سموه بـ "فارس الدبلوماسية"، فقال أحدهم: "#انتخاب_الامارات_في_مجلس_الأمن.. من هنا بدأ فارس الدبلوماسية الإماراتية عبدالله بن زايد حفظه الله".

وقال آخر: "ترى علم السياسه يبي قول وافعال.. وانت يا فارس الدبلوماسية مهندساً للسياسة.. أجيال تتعلم من وراه أجيال وأجيال.. من مدرسة زايد تعلم فنون الدراسة".

ويشار إلى أن هذا التصويت يؤكد مكانة الدبلوماسية الإماراتية، وما تضطلع به من وساطة نشطة في مسارح نزاعات رئيسة، من خلال تحركاتها لتحقيق مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين.

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