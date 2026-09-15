علي النعيمي: سردية الإمارات وإنجازاتها تفتح فرصاً واسعة أمام صناع المحتوى

أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتور علي راشد النعيمي، أن دولة الإمارات حققت إنجازات ونجاحات مبهرة توفر لصناع المحتوى فرصاً واسعة لإبرازها وتقديمها للعالم، مشدداً على أهمية دور الإعلاميين في بناء محتوى يتمتع بالمصداقية والقدرة على مخاطبة الجمهور العالمي، خاصة في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف نسرد قصتنا للإعلام العالمي؟" ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي المقام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026، وأدارها صانع المحتوى الكويتي خليفة المزين.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي في حديثه أننا في دولة الإمارات محظوظون بقيادة تفكر لخمسين سنة قادمة، وما يمكن تقديمه لكل من يعيش على أرضها من نمو وازدهار.

وقال إن الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك، وتسعى دائماً إلى تقديم ما يعود بالنفع على المواطن العربي، مشيراً إلى مبادرات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الموجهة إلى الإنسان العربي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القراءة والبرمجة، وحرص سموّه على إعطاء المواطن العربي دوره في بناء المجتمعات والحضارة، وتعزيز مساهماته في خدمة البشرية حول العالم.

وقال الدكتور النعيمي إن الأزمة الأخيرة التي مرت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في الاعتداءات الإيرانية، أكدت أهمية نقل سردية الإمارات وإنجازاتها إلى العالم، مشيراً إلى أن المعركة والسردية الإعلامية التي وُجّهت إلينا كانت أقوى من الصواريخ والمسيرات الإيرانية، لأنها حاولت اختطاف الإنجازات والنجاحات بدوافع الحقد والغيرة.

وأضاف أن الإعلاميين في دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، شركاء في نقل سردية الدولة وما حققته من نجاحات وإنجازات، ومجابهة التحديات التي تمر بها، وكذلك في تحقيق أمنياتها وطموحاتها، الأمر الذي يتطلب بناء سردية قادرة على مخاطبة العالم أجمع، إلى جانب العالم العربي.

وأكد أن دولة الإمارات تمتلك إنجازات مبهرة تشكل فرصة كبيرة أمام صناع المحتوى لإبرازها من خلال خطاب مقنع وواقعي، مشيراً إلى ما تشهده الدولة من تطور في قطاعات الموانئ والمطارات والبنية التحتية والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن الدبلوماسية الرقمية يمكن أن تسهم في وضع الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم من خلال التعريف بهذه الإنجازات، لافتاً إلى التحول الرقمي الذي شهدته الخدمات، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى الاستخدام الأمثل لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها أدوات للدبلوماسية الرقمية وجسوراً للتواصل مع العالم، بما يسهم في نقل سردية الإمارات وإنجازاتها بصورة مؤثرة.