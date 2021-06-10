الجيش الإسرائيلي يقرر إخلاء بؤرة استيطانية جديدة

المصدر: رام الله ■ رويترز

قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه قرر إخلاء البؤرة الاستيطانية «جفعات افيتار» التي أقيمت على أراضي فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية في غضون ثمانية أيام، واصفاً إياها بغير الشرعية.

وأضاف الجيش في رده على سؤال لرويترز حول البؤرة الاستيطانية التي أقيمت الشهر الماضي على سفح جبل صبيح جنوب بلدة بيتا أن قائد المنطقة الجنرال تامير يادعي، وقّع على قرار يوم الأحد الماضي يقضي بإخلاء هذه البؤرة.

وأوضح الجيش أنه أمهل سكان البؤرة الجديدة ثمانية أيام لإخلائها وإزالة المباني والمنشآت التي أقاموها، ولن يُسمح بإدخال أي مواد بناء لها خلال هذه الفترة.

وأضاف الجيش أنه سيقوم بإزالة المنشآت بعد هذه المهلة إذا لم تتم إزالتها طواعية.

ويمكن مشاهدة عدد من البيوت الجاهزة في البؤرة، فضلاً عن بناء بيوت من الأسمنت في الأيام الماضية وتعبيد الطرق بينها.

ووصف المسؤول المحلي في بلدية بيتا، موسى حمايل، قرار الجيش الإسرائيلي بإخلاء البؤرة الاستيطانية بالجيد.

وقال لـ«رويترز»: «ستبقى الفعاليات والاحتجاجات مستمرة حتى يتم تطبيق هذا القرار على الأرض».

وأضاف «نحن نريد أن يُطبق هذه القرار وألا يكون هناك مزيد من الضحايا من أبناء البلدة. لدينا حالياً أكثر من 30 مصاباً يستخدمون عكازات، ولا نريد أن نرى عدداً أكبر من ذلك».

ويواصل الجيش الإسرائيلي إغلاق المدخل الرئيس لبلدة بيتا التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف نسمة لليوم الرابع على التوالي.

ونجح سكان بلدة بيتا، خلال السنوات الماضية، في إخلاء بؤر استيطانية حاول المستوطنون إقامتها على أراضيهم من خلال موجات من الاحتجاجات الشعبية.

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