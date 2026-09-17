قرقاش: منتدى الإعلام العربي أصبح بيتاً للإعلام العربي وملتقى لأجياله

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن منتدى الإعلام العربي أصبح بيتاً للإعلام العربي وملتقى لأجياله.

وقال قرقاش في تدوينة على منصة "إكس": "سعدت كثيراً بالمشاركة في منتدى الإعلام العربي، وبالحوار الممتع مع الصديق والأستاذ الفاضل عماد الدين أديب، بما يحمله من خبرة وذاكرة إعلامية ثرية".

وأضاف: " لهذا المنتدى مكانة خاصة، فخمسة وعشرون عاماً من جمع الإعلاميين العرب والاحتفاء بإبداعاتهم وإنجازاتهم ومواكبة تحولات منطقتنا ومشهدنا الإعلامي جعلت منه بيتاً للإعلام العربي وملتقى لأجياله.. كل التقدير لهذه المسيرة الجميلة، وللقائمين عليها".