لهذا السبب.. الصين تتهم أميركا بـ"جنون العظمة"

المصدر: بكين - أ ف ب

اتهمت الصين، الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، بالمبالغة في ما تسميه "التهديد الصيني" بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا "تاريخيا" لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني إن هذا "القانون يكشف جنون العظمة لدى الولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر أمس مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات كبيرة في العلوم والتكنولوجيا، في لحظة تفاهم نادرة بين الديموقراطيين والجمهوريين، واعتُبِر نصاً "تاريخياً" للتصدّي اقتصاديا للصين.

وترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه موصلات تتركّز صناعتها حالياً في آسيا.

وأقرت الخطة بتأييد 68 سيناتورا ومعارضة 32 ويفترض أن يتم تبنيها نهائيا في مجلس النواب في موعد لم يُحَدد بعد، ثم يوقعها الرئيس الأميركي جو بايدن.

ورحب الرئيس الديموقراطي مساء الثلاثاء بتبني النص في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الولايات المتحدة "تخوض منافسة لكسب القرن الحادي والعشرين".

وأضاف بايدن "مع مواصلة البلدان الأخرى الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، لا يمكننا أن نتخلف عن الركب"، مؤكدا ضرورة أن "تحافظ أميركا على مكانتها باعتبارها الدولة الأكثر إبداعا وإنتاجية في العالم".

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