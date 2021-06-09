الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.93 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.

الولايات المتحدة: 597767-33538490

الهند: 351309-28996473

البرازيل: 473541-16984218

فرنسا: 110137-5719935

تركيا: 48341-5300236

روسيا: 274968-5145843

المملكة المتحدة: 127854-4528524

إيطاليا: 126690-4235592

الأرجنتين: 81946-3977634

إسبانيا: 80309-3711027

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:

25 - العراق: 16589-1233240

35 ‬‬‬‬- الأردن: 9549-741101

41 - الإمارات: 1704-587244

‭42‬ - لبنان: 7774-541801

43‭ ‬- المغرب: 9187-522003

44 - السعودية: 7488-459968

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