الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.93 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة.
الولايات المتحدة: 597767-33538490
الهند: 351309-28996473
البرازيل: 473541-16984218
فرنسا: 110137-5719935
تركيا: 48341-5300236
روسيا: 274968-5145843
المملكة المتحدة: 127854-4528524
إيطاليا: 126690-4235592
الأرجنتين: 81946-3977634
إسبانيا: 80309-3711027
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات:
25 - العراق: 16589-1233240
35 - الأردن: 9549-741101
41 - الإمارات: 1704-587244
42 - لبنان: 7774-541801
43 - المغرب: 9187-522003
44 - السعودية: 7488-459968
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