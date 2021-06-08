أبوالغيط يُحذر من مساعي إشعال الموقف في القدس

المصدر: القاهرة ■ وفا

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط من مغبة الإقدام على إجراءات إسرائيلية من شأنها إشعال الموقف في القدس لأسباب داخلية تتعلق بمصالح أحزاب أو أشخاص، منبهاً إلى خطورة الحشد الجاري في أوساط اليمين المتطرف وجماعات الاستيطان الإسرائيلية، والذي يهدف بوضوح إلى استفزاز الفلسطينيين وافتعال مواجهات من خلال تنظيم مسيرات وتظاهرات ستؤدي إلى تأجيج المشاعر ورفع مستوى التوتر.

وأكد أبوالغيط في بيان، أمس، أنه يتابع بقلق ما يجري من تحريض ضد الفلسطينيين، فضلاً عن «استمرار السلطات الإسرائيلية في ممارسة إجراءات قمعية في الأحياء الفلسطينية بالقدس، بما فيها حي الشيخ جراح».

وقال إن «هذا النوع من الإجراءات هو ما أدى إلى انفجار الموقف في شهر مايو الماضي، وإن إسرائيل تحاول تصدير أزمتها الداخلية إلى الجانب الفلسطيني، كنوع من الهروب».

وأكد أبوالغيط، أن المرحلة الحالية تقتضي إظهار المسؤولية وممارسة ضبط النفس من أجل تثبيت الهدنة، بدلاً من التحريض على العنف والإجراءات القمعية، محملاً الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي تدهور محتمل في الموقف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news