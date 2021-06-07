"الصحة العالمية": التفاوت في الحصول على لقاحات كورونا يوجد "جائحة ذات مسارين"

المصدر: جنيف - رويترز

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، إن التفاوت الصارخ في الحصول على لقاحات كوفيد-19 أدى إلى ظهور "جائحة ذات مسارين" تنعم خلالها الدول الغربية بالحماية بينما تظل الدول الفقيرة عرضة لأخطارها، مجددا نداء التبرع بالجرعات.

وقال تيدروس للصحفيين، خلال مؤتمر صحافي من جنيف: "نرى جائحة ذات مسارين على نحو متزايد. بعد ستة أشهر من تلقي أولى لقاحات كوفيد-19 الأولى، أعطت البلدان ذات الدخل المرتفع لمواطنيها ما يقرب من 44 في المئة من جرعات العالم. وأعطت البلدان المنخفضة الدخل 0.4% فقط. الشيء الأكثر إحباطا بشأن هذه الإحصائية هو أنها لم تتغير منذ شهور".

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