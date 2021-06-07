قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و‭873290

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:

الولايات: المتحدة 597310-33524064

الهند: 346759-28809339

البرازيل: 470842-16907425

فرنسا: 109998-5712753

تركيا: 48164-5287980

روسيا 274259-5126437

المملكة المتحدة: 127840-4516892

إيطاليا: 126523-4232428

الأرجنتين: 80867-3939024

إسبانيا: 80196-3697987

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق: 16538-1224992 ‭‭‭‭

‬‬‬‬34 ‬‬‬‬- الأردن: 9530-739847

39 - الإمارات: 1699-583071

‭42‬ - لبنان: 7763-541557

43 ‬- المغرب: 9178-521426

44 - السعودية: 7456-457546

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