قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و873290
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة:
الولايات: المتحدة 597310-33524064
الهند: 346759-28809339
البرازيل: 470842-16907425
فرنسا: 109998-5712753
تركيا: 48164-5287980
روسيا 274259-5126437
المملكة المتحدة: 127840-4516892
إيطاليا: 126523-4232428
الأرجنتين: 80867-3939024
إسبانيا: 80196-3697987
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق: 16538-1224992
34 - الأردن: 9530-739847
39 - الإمارات: 1699-583071
42 - لبنان: 7763-541557
43 - المغرب: 9178-521426
44 - السعودية: 7456-457546
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