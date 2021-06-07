مشكلة فنية بالطائرة تؤخر سفر نائبة الرئيس الأميركي إلى غواتيمالا

المصدر: واشنطن - د ب أ

واجهت الطائرة التي كانت تستقلها نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في أول رحلة خارجية لها، مشكلة فنية اليوم الأحد ، مما تسبب في تأخير توجهها إلى جواتيمالا فى جولة تضم أيضا المكسيك.

وقالت المتحدثة باسم نائبة الرئيس سيمون ساندرز إنه بعد أقل من نصف الساعة من إقلاع الطائرة الحكومية من مطار عسكري بالقرب من واشنطن، اضطرت الطائرة إلى العودة إلى المطار من أجل تغييرها.

وأضافت المتحدثة "إنها مسألة فنية... لا توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة".

وستركز زيارة هاريس الرسمية يومي غد وبعد غد ( الاثنين والثلاثاء ) على الهجرة والتعاون الاقتصادي، وستكون محطتها الأولى جواتيمالا سيتي.

وكان الرئيس الأميري\كي جو بايدن قد كلف نائبته هاريس بأخذ زمام المبادرة في الحد من الهجرة من دول أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وأشارت هاريس إلى الصحفيين لدى هبوطها من الطائرة بإبهامها ونقلت بلومبرج عنها قولها "لهم أنا بخير.. أنا بخير."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news