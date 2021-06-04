"الصحة العالمية" تسعى لتطعيم 250مليون شخص إضافي بلقاحات كورونا بنهاية سبتمبر

المصدر: جنيف - وام

أعلنت منظمة الصحة العالمية سعيها لتطعيم 250 مليون شخص إضافي ضد فيروس كورونا بحلول نهاية سبتمبر المقبل لتحقيق الهدف المنشود بتحصين 10% على الأقل من سكان كل بلد حول العالم.

وقال الدكتور بروس الوارد كبير مستشاري مدير عام منظمة الصحة العالمية في تصريحات صحفية اليوم في جنيف إن مبادرة تسريع الوصول إلى أدوات مواجهة كورونا والتي تشمل اللقاحات والاختبارات والعلاجات تواجه فجوة تمويلية تبلغ حوالي 16 مليار دولار.

ونوه إلى أن المنظمة تواجه تحديات بشأن تحقيق هذا الهدف تتمثل في الوصول إلى الأدوات اللازمة لإيصالها إلى البلدان المحتاجة، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمائة مليون جرعة خلال شهري يونيو الحالي ويوليو المقبل فقط.

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