أحداث وصور.. البرازيل: فيضانات واسعة النطاق بعد ارتفاع قياسي لمناسيب المياه بأنهار الأمازون

المصدر: ريو دي جانيرو ■ د.ب.أ

وصل ارتفاع مناسيب المياه بأنهار مدينة ماناوس البرازيلية إلى مستويات قياسية، وتسببت في فيضانات واسعة، وذلك بعد هطول غزير للأمطار.

وأفاد موقع «جي1» الإخباري، الثلاثاء، بأن نهر ريو نيجرو، الذي يصب في الأمازون بالقرب من ماناوس، سجل أعلى منسوب للمياه منذ عام 1902 عند 29.98 متراً.

وكان مستوى المياه في النهر قد سجل 29.97 متراً في فيضانات هائلة عام 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن مستوى «الفيضانات الخطيرة» يبدأ عندما يكون ارتفاع المياه 29 متراً، ومن المتوقع أن يتجاوز المنسوب هذه المرة 30 متراً.

ووفقاً للموقع الإخباري، فقد تسببت الفيضانات في أضرار لأكثر من 24 ألف أسرة و15 منطقة في ماناوس، واضطر كثيرون إلى مغادرة منازلهم.

وتم مدّ أكثر من 9000 متر من الجسور الخشبية في المناطق الأكثر تضرراً.

وقد أدى ارتفاع منسوب المياه إلى حدوث فيضانات في جميع أنحاء ولاية أمازوناس تقريباً.

وتسببت في أضرار بما يقرب من 60 بلدية من بين إجمالي 62 من البلديات، وأثّرت في أكثر من 450 ألف شخص.

• نهر ريو نيجرو يسجل أعلى منسوب للمياه منذ عام 1902 عند 29.98 متراً.

• تم مدّ أكثر من 9000 متر من الجسور الخشبية في المناطق الأكثر تضرراً.

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