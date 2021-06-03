عُمان تسمح لمواطني دول الخليج بالتنقل عبر الحدود البرية

المصدر: دبي ■ رويترز

قال التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان على «تويتر»، أمس، إن السلطنة ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف قيود أخرى لها علاقة بالجائحة.

وذكر التلفزيون العماني أن السلطنة قررت أيضاً تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنغلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضاً بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوماً قبل موعد السفر، وذلك اعتباراً من الخامس من يونيو وحتى إشعار آخر.

وستسمح السلطنة بإعادة فتح المساجد التي لا تقل سعتها عن 100 مصلٍّ للصلوات الخمس فقط. وسيُسمح أيضاً باستئناف الأنشطة التجارية بما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية، والأنشطة الاجتماعية كالأفراح على ألا تتجاوز نسبة الحضور 30% من طاقتها الاستيعابية.

كانت عمان قد أنهت الشهر الماضي حظر تجول ليلي فرضته للحد من انتشار «كوفيد-19».

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