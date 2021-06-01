"الصحة العالمية" تصادق على استخدام لقاح سينوفاك ضمن قائمة استخدام الطوارئ

المصدر: جنيف - وام

صادقت منظمة الصحة العالمية اليوم على استخدام لقاح سينوفاك الصيني ليكون ضمن قائمة الطوارئ للاستخدام ضد فيروس كورونا.

وأوصت المنظمة باستخدام اللقاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق فى جدول من جرعتين مع تباعد أسبوعين الى أربعة أسابيع.

واشارت الى ان نتائج فعالية اللقاح اظهرت أنه منع الأعراض المرضية في 51 % ممن تم تطعيمهم ومنع اعراض مرض كورونا الحاد كما انه ساعد على الاستشفاء في 100 % من الحالات التي تمت دراستها ..منوهة بأنه تم تسجيل عدد قليل من كبار السن /اكثر من 60 عاما/ في التجارب السريرية ولهذا لا يمكن تقدير الفعالية في هذة الفئة العمرية.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس في مؤتمر صحفي مساء اليوم ان اللقاح آمن وفعال ويتمتع بجودة التصنيع.

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