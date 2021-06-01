الصحة العالمية تطلق أسماء جديدة على سلالات كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن سلالات فيروس كورونا ستسمى بأحرف أبجدية يونانية، قائلة إن ذلك سيساعد على تجنب وصم البلدان التي تظهر فيها تلك السلالات لأول مرة.

و قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا من الخبراء تشاورت معهم المنظمة، أوصوا بوضع المسميات الجديدة، التي «ستكون أسهل وأكثر عملية لمناقشتها من قبل الجماهير غير العلمية».

وسيطلق على السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا اسم «ألفا»، والسلالة التي اكتشفت في جنوب أفريقيا اسم «بيتا» والسلالة المكتشفة في البرازيل اسم «غاما»، كما سيطلق على السلالة المكتشفة في الهند وهي الأحدث، اسم «دلتا».

وجاء الإعلان عن تسمية تلك السلالات في الوقت الذي حذر فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد. وقال: «إن الحقيقة هي أنه ما زال يتعين علينا القيام بالكثير من العمل لإنهاء هذه الجائحة... نحن نشعر بالتشجيع الشديد لاستمرار انخفاض الحالات والوفيات على الصعيد العالمي، ولكن سيكون من الخطأ الهائل أن يعتقد أي بلد أن الخطر قد زال».

وتسبب فيروس كورونا بإصابة أكثر من 170 مليون شخص ووفاة أكثر من 3 ملايين حالة حول العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

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